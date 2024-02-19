副總統賴清德接見日本參議員北村經夫與堀井巖(總統府提供)

台積電熊本廠即將於本月24日開幕，副總統賴清德今天感謝日本政府及國會的大力支持，讓廠房能在1年8個月內快速興建完工。台積電日前也宣布將於熊本興建第二座晶圓廠，包括聯電、力積電及日月光等也到日本投資，他相信對臺日未來的產業合作，以及共同面對智慧新時代，有重大意義。

日本參議員北村經夫與堀井巖今天由外交部次長田中光、立法委員郭國文、「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之及「臺灣日本關係協會」秘書長范振國陪同，赴總統府拜會賴清德。

賴清德表示，臺灣在1月13日完成一場歷史性選舉，人民用神聖的選票選擇了國家方向，要繼續在民主道路上走入世界，壯大臺灣。他感謝日本政府及國會在第一時間表達祝賀，特別是北村及掘井參議員還親自來臺道賀。

他希望未來臺日能在過去建立的基礎上，持續加強關係，進行各項合作。台積電熊本廠即將於本月24日開幕，他也感謝日本政府及國會的大力支持，讓廠房能在1年8個月內快速興建完工。台積電日前也宣布將於熊本興建第二座晶圓廠，相信對臺日未來的產業合作，以及共同面對智慧新時代，有重大意義。

除了台積電之外，賴清德提到，臺灣的晶圓廠包括聯電、力積電及日月光等也到日本投資，相信在日本政府及國會的支持下，對未來臺日合作一定有莫大幫助。他期盼未來臺日在維護區域和平穩定上，也能得到兩位參議員的支持。

北村經夫隨後致詞表示，賴清德在總統大選中取得勝利，是史上首度出現同一政黨連續當選三任總統，他要表達恭賀之意。1月1日日本能登半島發生地震，蔡英文總統及賴清德副總統在第一時間表達慰問及哀悼，許多臺灣人士也踴躍捐贈善款，他再次表達感謝。

他認為，臺日之間是面對困難時，互相伸出援手、協助彼此度過難關，真正患難見真情的友誼，此次臺灣對於能登半島地震的捐贈，再次彰顯兩國是真正的友人。

他期盼賴清德未來就任總統後，能持續推動兩國國會議員交流，並透過「臺灣日本關係協會」及「日本台灣交流協會」，讓臺日在各層面的交流與合作持續發展、更上層樓。安倍晉三生前主張自由開放的印太戰略，臺灣與日本必須緊密合作，共同推動及維繫印太區域的和平與繁榮。

北村舉例，包括安全保障、經濟貿易、觀光交流及社會福利等，都是兩國要加強合作的領域，其中，經濟關係強化更是至關重要的面向。臺灣與日本共享民主、人權與法治等普世價值，也是非常重要的夥伴與朋友，期盼兩國持續攜手合作。