凱基人壽近年來積極推動業務通路轉型、投入各項數位工具開發應用於人才培育、訓練及銷售，建構出高度數位化業務部隊，期間歷經新冠疫情、大環境變動等衝擊，業務員登錄人數仍逐年成長，2023年較2018年的成長幅度高達40％，淨增加人數達4,600人，位居壽險業之冠並站穩業界前四大保險公司，且2023年業務員第13個月定著率為85.89％，蟬聯業界第一。

新推出的凱基人壽「卓越經理人養成計畫」著重在新進業務員定著及一站式主管培育兩大面向。在協助新進業務員定著方面，凱基人壽於業務新人階段的培育時間由6個月提高至9個月，除了提供財補專案，並設有班導機制，透過拉長學習戰線、專人激勵關懷進度等，逐步扎實業務員的專業基礎；新晉升成主管的業務員則安排陪練課程，強調服務行銷、開發名單的重要，持續鞏固銷售能力。完整的實體訓練之外，凱基人壽更全力打造體貼業務員的數位學習環境，目前有超過300堂達700小時的線上學習資源。

此外，針對主管職級未來的核心人力成長，全面性導入完善的後勤支援機制，協助新晉升業務主管一方面持續高效率行銷與開發市場；同時因應壽險業高自主的特性，培養業務主管有能力自組團隊並甄選高潛能業務主任加入卓越主任專案，15個月逐步達成升襄，升襄後12個月完成進階課程有機會升任區經理，成為「專業團隊領袖經理人」。