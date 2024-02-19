擁有日本多位重量級動漫歌手的「KING RECORDS 國王唱片」，跨越疫情後、睽違6年將於5月11、12日兩天於K ARENA橫濱舉辦最強動漫音樂盛事「KING SUPER LIVE 2024」，卡司集合水樹奈奈、宮野真守、高橋洋子在內等兩天加起來共27組歌手開唱，日本主辦單位即日起至25日晚間10點59分止開放抽票包括台灣在內的海外粉絲的申請購票，希望能讓全球喜愛日本動漫的鐵粉一同共襄盛舉。

「KING SUPER LIVE」曾在2018年在林口體育館舉行，當時精選8組歌手來台演出，令台灣動漫粉絲為之瘋狂，許多週邊商品更是被搶購一空；「KING RECORDS 國王唱片」在經過疫情以及長時間的溝通與協調，終於確定要在5月於日本橫濱連唱兩場，演出陣容堪稱史上最豪華，兩天都有水樹奈奈、宮野真守、高橋洋子、森口博子、愛美、蒼井翔太、angela、上坂堇、內田雄馬、岡咲美保、KanoeRana、saji、七海弘希、保志總一朗、堀江由衣、水瀨祈等歌手。

除了固定陣容，第一天有麻倉晶、奧井雅美、國府田麻理子、椎名碧流、Suara、田村由香里、米倉千尋，第二天則是今年1月17日剛以solo藝人出道的千葉翔也、動畫「Extreme Hearts」中的RISE和魅力十足ShareHouse故事「Charisma」中7位豪華聲優參與，以及去年11月在台北開唱瞬間完售的VSinger HACHI。

「KING SUPER LIVE」於2015年在日本埼玉超級體育館首度舉行，集合KING RECORDS旗下最強動漫歌手的鑽石級陣容，2018年更前進東京巨蛋加上台北與上海，除了見證動漫歌曲的歷史，超越時空的曲目只有在這場豪華動漫音樂祭才能看得到。