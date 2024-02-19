立法院19日舉行「台灣與法國國會友好協會」、「台灣與波蘭國會友好協會」成立大會，民進黨籍立委黃捷在臉書po出與波蘭駐台代表高則叡的合照並發文表示，感謝立委林楚茵邀請，由黃捷擔任本屆台灣與波蘭國會友好協會副會長，台灣與波蘭雖然距離遙遠，但2國共享民主價值，共同面對威權主義擴張，也讓2國之間的情誼不減。

黃捷指出，從2018年波蘭前眾議院副議長馬素瑞克到台灣、2019年台灣立法院等人訪問波蘭，拜訪波蘭眾議院及參議院副議長、2021年波蘭致贈COVID-19疫苗給台灣，讓2國的互動更加頻繁密切。2022年波台國會小組安鄒訪台，該年波蘭的參議院通過決議，無條件支持台灣參與WHO。2023年波蘭眾議院外委會副主席芭菟煦訪台。

黃捷表示，台灣與波蘭除了在半導體小組合作外，還有綠能及氫能的合作及重要的電信合作。她強調，會在轉型正義、人權深化等議題上有諸多交流，並承諾自己會擔任好副會長職務，做好國會外交，努力發揚台灣的國際知名度與影響力，期待台灣和波蘭繼續深化夥伴關係。