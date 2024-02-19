有「最兇日文老師」之稱的網紅長瀨昆妮，過去因擔任直播主連千毅的女秘書暴紅，在連千毅入獄後，她的生活變得更多采多姿，繼擔任台南警方的反詐騙宣傳代言人後，粉絲更發現她成為「廟會咖」，一身暴乳辣裝在廟會載歌載舞，她也嬌嗲地說，從去年底至今，收入已破7位數。

長瀨昆妮日前一身暴乳參加屏東滿州廟會活動。（圖／長瀨昆妮提供）

長瀨昆妮擁有姣好外貌及魔鬼身材， Instagram擁有近26萬粉絲追蹤，從不吝嗇與粉絲分享辣照的她，近來又PO出她到屏東廟會的熱舞影片，只見她一身爆乳裝，在台上唱著謝金燕的神曲「練舞功」，台下粉絲跟著舉手搖擺，氣氛High到不行。

長瀨昆妮日前一身暴乳參加屏東滿州廟會活動。（圖／長瀨昆妮提供）

長瀨昆妮今（19日）接受《中時新聞網》採訪時說，在廟會活動中演出是頭一遭，「原本還很擔心，我從網路世界走出來，大家會不知道我是誰，但反應超熱烈的，大家紛紛找我簽名、合照，還一直遞食物給我吃，有夠瘋狂的。」

長瀨昆妮擔任警方的防詐騙宣傳代言人。（圖／翻攝自台南市警二分局臉書）

長瀨昆妮指，從去年底，她就讓自己朝多方位發展，除廟會演出外，她也陸續接下主持、直播、一日店長與多項代言工作，去年底至今收入破7位數。