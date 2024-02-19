曾擔任新竹縣政府消保官的靳邦忠，以法學博士及15年調解房屋買賣的實際經驗，除在清大授課外，日前出版厚達945頁的「購屋寶典-不動產交易實務與案例解析」，是全國第一本關於解決不動產糾紛的法律專業書籍，他以消費者保護理論為主幹，彙整大量司法判決，剖析不動產交易實務現況，使讀者更加明瞭購屋糾紛案例解決方法，第一版2千本馬上被搶購一空。

竹北市房地產不斷被炒作創新高，發生很多購屋糾紛都在靳邦忠擔任消保官時處理，2020年出現漏夜排隊購買紅單事件，他引用消保法開出國內第一張120萬炒作紅單罰款，促使政府進行系列興革措施，從處罰紅單轉售、強制預售屋實價登錄、禁止契約轉讓及重罰炒作行為等，開啟台灣半世紀以來房市交易法規最重大變革。

靳邦忠處理過近2000餘例房屋糾紛案件，調解過程中發現參與調解的相關人士，對於複雜的房市交易專業法規，往往不求甚解，甚至完全欠缺，多年來關於不動產交易糾紛的解決機制及法律概念，也未有過一本體系完整的法學專業書籍，足以同時涵蓋理論與實務的探討。

他在浩瀚的實務案例中選出最適當的題材，以1年時間蒐集近年來國內發生的不動產重大事件及其引發的法規興革，參考法院糾紛典型案件，同時結合消費者保護理論及現行法律規範，歸納出一套可資遵循的運作準則及解決紛爭模式的房市爭議解決專書「購屋寶典」。

該書由「預售屋與紅單買賣」起始，「不動產消費爭議解決機制」為末章，就房市交易中涉及消費資訊揭露、不動產說明義務、要約與斡旋、廣告不實、定型化契約、保固、驗屋與現況交屋、商品責任、貸款與履約擔保、停車位、公設、凶宅、嫌惡設施、二次施工與違章建築、住宅特殊商品、危老與都更等重大議題，分門別類撰寫成十六章專文。

靳邦忠強調，出版此書主要對象是試圖協助從事不動產業務的經紀業相關人員、法律專業人士、建築與代銷業者及有意深度了解房市交易法規的民眾，從豐富的實務案例中，免除不當交易行為所帶來的糾紛和困擾，期待人人都能做個聰明又快樂的購屋族。