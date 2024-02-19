阿弟過年和家人吃遍各地美食。（相信音樂提供）

「最殺男團」Energy回歸歌壇的live首秀獻給《2024超級巨星紅白藝能大賞》，Energy率16位舞者唱跳夯曲〈放手（復合版）〉＋〈無懈可擊〉並首度公開演唱新歌〈分合〉，播出後衝出4.14收視 (收視人口898,000)，成為除夕當晚收視最高的演出，更助節目勇奪收視冠軍。

為了這場首秀，Energy從去年底就開始集訓合體練舞，重新編排經典舞蹈，加入千手神拳舞蹈開場，也讓許久沒跳舞的身體重新暖機回復狀態。在除夕當天他們也和家人守在電視機前一起觀看演出。

事實上Energy新歌〈分合〉一上架就空降新歌冠軍，目前更成為霸榜4冠王，包括KKBOX即時榜冠軍、KKBOX華語新歌日榜冠軍、KKBOX華語新歌週榜蟬聯兩週冠軍及iTunes國語流行樂冠軍。MV上架兩週官方YouTube即破160萬次，衝上發燒影片第5名、IG點擊也衝破120萬次，這股〈分合〉熱潮還在繼續延燒當中，預料將會持續創新紀錄。

坤達過年在家孝親，陪長輩打麻將。（相信音樂提供）

牛奶過年在家玩刮刮樂。（相信音樂提供）

平日工作繁忙的Energy團員們也趁著春節連假好好休息，與家人們共享溫馨的時光，牛奶說：「過年都會買刮刮樂在家裡刮一個氣氛，也會帶小朋友一起刮，今年很幸運，其中幾個有刮中，討一個喜氣！」TORO持續創作、寫書，還大快朵頤最愛的烏魚子配蒜苗跟蘿蔔。

書偉過年陪伴家人坐郵輪出去玩。（相信音樂提供）

書偉陪伴家人坐郵輪出去玩，4天3夜的行程，沿途停靠那霸市、石垣島，品嚐沖繩料理；坤達則是親朋好友拜年走春，孝親長輩打麻將； 阿弟則因為過年期間沒有拍戲，趁著假期好好陪家人聚會出去走走，吃遍各地美食，來一趟年節美食之旅的行程。年假結束後Energy將繼續投入工作，專輯新歌也持續錄音中。