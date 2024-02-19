日本搖滾精靈LiSA，因往年來台開唱票房每每都瞬間秒殺，也被媒體譽為「秒殺歌姬」，她暌違6年沒來台演出，終於確定在今年6月1日登上國立體育大學綜合體育館（林口體育館）開唱，2月24日上午11點遠大售票系統正式開賣。

今年日系演唱會大爆發，久未來台開唱的LiSA，在歌迷千呼萬喚下，終於在農曆年前發布即將來台開唱的消息，網路上一片叫好聲外，所有歌迷也都摩拳擦掌準配搶票。LiSA表示：「真的好久沒來了。上一次來台，是在新莊體育館開唱，到現在都還會回想那時大家一起合唱的情景，這次將會在更大的場地開唱，真的很期待見到大家外，更期待可以聽到更多人一起合唱。這麼久的時間沒來台，當然是最想念大家的聲音，另外，還有珍珠奶茶。」

問到演唱會上會帶來甚麼樣的演出呈現給大家，LiSA則表示：「已經在為這次的巡迴演出做準備，會帶來很多還沒有在台唱過的歌曲，敬請大家期待！」因為《鬼滅之刃》電視動畫及電影的主題曲〈紅蓮華〉及〈炎〉吸引更多歌迷認識了LiSA，眾多歌迷也在網路上表示非常期待能現場親耳聽到這2首歌的震撼效果。