基隆市東岸商場重新招商爆發點交爭議，前得標廠商主富服裝公司NET更為此槓上基隆市長謝國樑。前基隆市長、內政部長林右昌19日也回應了。

東岸廣場近日重新招商，2月1日起由微風集團接手，但基隆市府和NET產生資產爭議，NET認為2到4樓是公司出資近3億興建，為其資產，不甘被市府拿走奉送給微風集團；謝國樑今日更大動作赴立法院和國民黨立委舉行記者會，更點名林右昌說清楚東岸商場產權是否屬於NET，更質疑其任內刻意不將東岸商場所有權登記市府名下。

林右昌受訪反駁謝國樑指控，表示爭議點在於，若謝市府去年決定不跟現任廠商續約，其實有整整一年、或至少半年以上的能處理產權登記，為什麼那個時候不處理？針對謝國樑估算50年後基隆市民將損失50億租金一事，林右昌則說，他在任內訂出「5年、3年、加2年」的優先續約規畫，目的是讓下任市長都能跟廠商評價、重新決定是否續約，而他任內促參案還獲得財政部金舶獎，當然續約沒問題。

至於謝國樑質疑民進黨將促參時間從12年延長到30年，林右昌強調，這相對應的精神是，要有相對應的投資和回收期。另方面，基隆市議會民進黨團也召開記者會，其中議員鄭文婷認為，兩造雙方有產權爭議，就應循法律途徑解決。