2024大選落幕，各方人馬積極籌備2026，政論節目近日多次討論民眾黨主席柯文哲是否可能投入台中市長選戰？有人認為「不可能」，但民眾黨台中市黨部主委江和樹說，沒有什麼是不可能的，只有願不願意。他並喊話柯文哲應該扎根台中。

江和樹指出，柯文哲都還沒有真正到台中經營地方，台中人在今年選舉就給了柯30％的支持度，以此情況看，相信柯文哲若轉戰台中，未來柯當台中市長一定有可能；也有人說萬一當了市長，2028總統大選的夢就不見了，但若要為台灣人民做事，不一定要當總統才能做，台中市長也可以有好的表現，台中市民對柯文哲有期待。

台中市目前為全國第二大城市，各黨派積極布局2026台中市長選戰，江和樹在2024總統選舉結束後就曾喊出柯文哲可以到台中選市長，媒體人董智森也提出此看法，但不論是否為柯投入台中市長選戰，2026民眾黨在這場戰役中勢必不會缺席。