新竹縣64歲林姓婦人，曾因甲狀腺疾病接受過切除手術，後在健檢時發現有骨質疏鬆問題，到中醫大新竹附設醫院求診，骨科醫師劉俊良安排骨密度掃描儀檢查，發現林婦腰椎骨密度T值為-3.8，屬嚴重骨質疏鬆的高骨折風險族群，林婦決定積極治療骨鬆，預防骨折發生。

林婦依劉俊良的建議，採用強效促進造骨藥物，並配合補充鈣質、維生素D及規律運動，經1年療程後，骨密度T值提升到了-2.6，已經快脫離骨鬆（骨密度T值小於-2.5為骨質疏鬆）。劉俊良指出，林婦使用強效促進造骨藥物，又積極配合治療，短期就達到良好的改善，後續只要規律治療，可逐漸遠離骨折風險，享受退休生活。

院長陳自諒表示，中醫大新竹附設醫院經骨質疏鬆學會認證為「進階骨鬆友善機構」，可以提供良好且全面的骨質疏鬆醫療服務，由骨鬆專科醫師進行評估和治療，專業的放射技師和精準骨鬆掃描儀器精確檢查，並引進多種骨鬆治療藥物，讓醫師能夠為患者提供最適合的治療方案，同時結合營養師提供飲食諮詢，以及骨鬆個管師專業衛教，藥物諮詢和定期追蹤，確保患者持續接受治療並達到最佳的治療效果。

劉俊良提醒，甲狀腺、類風濕、糖尿病或其他疾病接受過類固醇、賀爾蒙治療的患者，骨頭代謝較差，骨質流失比較快；或是50歲以上過去曾經骨折過，或是父母親有骨折問題的民眾，都是骨質疏鬆的高危險群，記得定期做骨質密度檢查。

劉俊良表示，骨鬆常常沒有任何症狀，沒有感覺，但骨頭一點一滴流失後會越來越脆弱，如果有天不小心跌倒，或只是彎腰用力拿重物，就可能會發生手腕、髖關節或脊椎的骨折，造成身體的痛苦及負擔，建議早期篩檢早期治療，有效預防骨折發生。