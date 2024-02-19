「愛就是在別人身上，看見自己的責任」張雪如說，經費年年增加，但經濟年年困難，很多團體、單位的經費都挹注到其他地方，會募款到最後一刻。（張雪如提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣議員張雪如連續9年舉辦寒冬圍爐千人饗宴活動，累積服務超過2萬人，今年活動預計在3月3日社頭果菜市場辦理，不過活動倒數不到2周，活動經費仍有近200萬缺口，志工也僅募集1半，議員張雪如表示，受整體經濟影響今年募款確實困難，很多社福團體、企業都有相同問題，但仍希望大家能一起響應，讓這些寒士感受社會各界的溫暖。

彰化縣議員張雪如整合各界善款、愛心資源，年年舉辦寒冬圍爐千人饗宴活動，寒冬圍爐9年來服務超過2萬人，今年預計3月3日舉辦，活動由張雪如擔任董事長的快樂天堂基金會辦理，每年都有超過30個社福團體、500名志工參與服務，彰化、台中、南投3個縣市的低收入戶、獨居老人、街友齊聚，一起享用香噴噴的美食。

張雪如表示，不要說吃團圓飯，這些寒士平常要溫飽都有困難了，她自2014年起，連續9年舉辦寒冬圍爐千人饗宴活動，他發現隨著經濟、疫情等因素，辦理的桌數逐年增加，從第1年150桌，到現在已達300桌，還坐不下。

張雪如感慨，每年開放登記都湧入大批民眾排隊守候，不過礙於經費有限，今年與去年一樣將席開300桌，這裡就像他們的家一樣，每年期待這樣的盛會，而這次所需要的經費還有200萬左右的缺口，志工需要600位，但也僅募集到一半。

「愛就是在別人身上，看見自己的責任」張雪如說，經費年年增加，但經濟年年困難，很多團體、單位的經費都挹注到其他地方，會募款到最後一刻，希望大家能多幫忙，一桌也不嫌少，只要3000元就能讓寒士吃上一口熱騰騰的飯菜，讓他們感受社會的關心與愛心。