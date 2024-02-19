陳大天感謝張小燕的提拔。（開麗娛樂提供）

陳大天的個人首場脫口秀名為「過氣」。（開麗娛樂提供）

會演、會唱、會主持，還會脫口秀的全能藝人陳大天即將舉辦個人首場單口喜劇專場《過氣》，出道16年第一次舉辦個人的專場演出，他感謝老闆張小燕的提拔，「因為她一直說想看我的精彩演出，這次也算是完成老闆和自己的心願，請大家多多支持」。

主題「過氣」是源於陳大天2021年投身脫口秀演出時的第一個笑話，他當時自己對職涯感到迷惘，決心勇闖脫口秀的天地。如今累積了幾年，希望透過這次的表演，就像是一封給觀眾們的情書。「過氣」也是一個有趣的雙關，一方面是嘲諷自己，另外是傳達這個演出的特質，充滿各種有趣、各種匪夷所思，可能會讓人過度生氣的內容，展現脫口秀與觀眾們互動、共感的特質。

當初會走入脫口秀的圈子，陳大天感謝前輩博恩、黃豪平的啟蒙，讓自己可以重新找回想在台上的樣子。談到自己獨到的演出特色，他會把模仿長才會融合於演出中，笑說：「謝謝漢典沒有加入脫口秀，請大家期待這次的演出，一定會用力發揮笑的力量，感染所有觀眾。」陳大天首場單口喜劇專場《過氣》，2月21日中午12點開賣，購票請洽TixFun。