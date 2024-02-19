進入龍年，創新科技領導品牌Epson為喜愛羽球名將戴資穎的球迷推出限量球員卡，讓球迷可以珍藏或帶在身邊作為祈求好運的幸運符。

戴資穎在2022年成為Epson在台灣地區的代言人，雙方的合作展現品牌及小戴挑戰自我以及勇於突破創新的特色，面對球場上許多考驗，戴資穎一一努力突破，並在去年底年終總決賽拚下個人第4座女單冠軍，2024新賽季前兩站賽事也有1冠1亞好成績，前進巴黎奧運勢在必得。

Epson表示，新的一年將與戴資穎將持續秉持「堅持、創新 做自己的No.1」的核心精神，在各自的領域以堅定信念向前進，為了感謝粉絲一整年的支持，Epson在新的一年推出戴資穎限量球員卡，化作新年強運祈福禮物，期盼透過此次球員卡的推出，讓穎迷粉及Epson忠實用戶們能夠有個特別的紀念品可以收藏。

在本次限量發行的球員卡上，戴資穎將化身成用戶們的最強神隊友，於多款卡片中演繹Epson各產品線的特色及強大性能，並透過產品的獨特科技為用戶們的日常帶來神助攻，卡片本身採Epson SurePress L-6534VW數位噴墨標籤印刷技術製作，能夠一次完成電暈、白墨、上光等印刷作業，數位印刷最適合如球員卡等限量商品的中短單印量生產製作。

提及這次的選手卡合作，戴資穎回應：「運動選手卡在體育界盛行已久，每一張選手卡也都有其代表的意義，無論是一種成果的證明，或是一個里程碑的達成。Epson這次設計的選手卡，跳脫了舊有的框架，用非常創新的形式將選手卡與產品做結合。而對我來說，除了家人之外，最堅強的後盾就是穎迷粉們，也期盼透過此次選手卡的推出，可以讓穎迷粉、以及廣大的Epson忠實用戶們，能夠有個特別的紀念品可以收藏。」

Epson補充，戴資穎限量球員卡將於Epson社群媒體平台上進行抽獎，詳細抽獎規則與資訊可洽Epson官方粉絲團 。

此次共有10套戴資穎限量球員卡將於Epson社群媒體平台上進行抽獎，詳細抽獎規則與資訊請至Epson官方臉書。（Epson提供）