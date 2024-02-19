世界桌球團體錦標賽，「桌球一姊」鄭怡靜與中華隊女將在19日戰勝美國隊，預賽4戰全勝晉級。中華隊預賽最終戰以3比1戰勝美國，先前也以3比1擊敗泰國，3比0橫掃智利、阿爾及利亞，晉級16強淘汰賽。

鄭怡靜打泰國拿下兩點，包括關門的第3點，對戰智利拿下1點，對戰阿爾及利亞不需要她出場就贏了。美國隊的實力同樣與中華隊有一段差距，她們靠著華裔選手拿下第1點，李昱諄隨即幫助中華隊追平，鄭怡靜再下一城聽牌，李昱諄接力關門成功。

教練鄭佳奇對中央社表示，預賽全勝是初步的目標，要藉著明天休息日再做調整，晉級之後才是挑戰的開始，希望能直接帶回巴黎奧運門票（晉級8強可取得）。

中華男團預賽碰上強敵日本，只靠著林昀儒拿下1點，最後1比3落敗，日本好手張本智和拿下兩點，包括在第4點戰勝林昀儒。中華男團已經打贏奈及利亞，其餘同組的捷克、馬達加斯加實力不強，預計能以分組第2晉級。