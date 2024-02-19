房地產買賣網站Rightmove在周一表示，英國二月房屋銷售的買家開價出現年增0.1%，為2023年8月以來首次上揚。

二月的房價為月增0.9%，廣泛地一致於過去十年來二月平均的月增1.0%。

在經濟放緩之後，英國房地產業近幾個月出現起色，因為人們預期英國央行(BoE)今年將降低借貸成本，並導致抵押貸款利率下降。

Rightmove說，2024年前6周，初步同意成交的金額年增16%。進入市場的物業和買家詢問增加了7%。

Rightmove的房地產總監Tim Bannister說，有關抵押貸款利率仍處於歷史高位，他對此持謹慎樂觀態度。

英國央行官員曾表示，在降息之前，他們需要看到通膨壓力緩解的進一步證據。

Rightmove說，儘管抵押貸款市場已經趨於穩定，但是貸款銀行進一步降低利率的可能正在減少，而且利率在不久的將來將穩定在較高水準。

Rightmove的調查也呼應了其它調查機關的好轉結論。

英國皇家特許測量師學會在本月指出，買家的詢價出現近兩年來最大增幅。抵押貸款機構Nationwide和Halifax也都報告一月份房價的上漲。