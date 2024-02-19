台糖瘦肉精爭議延燒，國民黨團提案邀請行政院長陳建仁赴立法院食安專報，立法院長韓國瑜今舉行朝野協商時，藍綠傾向開議日、20日舉行，但民眾黨團總召黃國昌主張周三加開院會並拒簽名，最終協商破局。對此，民進黨團總召柯建銘19日說，民進黨團答應進行專案報告，他奉勸民眾黨別太矯情，盼韓院長趕快去拜託黃簽下協商結論，就能解決問題。

國民黨團日前提案在開議日當天邀請陳揆進行「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」專案報告，施政總質詢改為周五院會舉行，而黃國昌今天在朝野協商時堅持應該要以周三加開院會方式進行，遭民進黨團以改變慣例為由反對，國民黨團則持開放態度，最終因三方未能達成共識，協商破局。

對此，柯建銘今天中午結束黨團大會接受媒體聯訪，民進黨團答應要專案報告，否則若不答應在野黨，到時還是會佔領主席台，還是要答應，這先前都有案例；行政院要面對立法院，要備詢就備詢，看什麼題目，這是一定要的，這麼簡單的事情。

柯建銘說，協商時黃國昌對周二進行食安專案持反對意見，認為明天要先總質詢，禮拜三再加開院會處理食安（專案報告），「沒有這樣的道理，也沒有這樣的必要」，若因此導致協商無法完成，「坦白說，韓國瑜受到很大的挑戰，應該好好跟民眾黨好好談一下。」

柯建銘痛陳，民眾黨絲毫不給餘地，未在朝野協商結論上簽名，明天當然就只有總質詢了，食安專案報告時間則另外擇期協商，倘若沒有簽名的話，食安報告列上討論事項，這要1個月以後才能表決，這個問題可大了。

他呼籲，民眾黨不該在小事上堅持，禮拜三再加開一次院會「有一些聲量」，但不要再在這上面做戲了，這個太矯情了，這是很簡單的事情，就看韓國瑜下午或什麼時候有空，趕快去跟他（指黃國昌）拜託，請黃簽名，這樣就能解決問題。