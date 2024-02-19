2024年2月19日澎湖縣／滿載魚貨的貨車，19日上午在海軍馬公基地前翻車，警消破壞車體救出受困車內的受傷移工，幫其上頸圈、軀幹固定器、長背板。（許逸民攝）

一艘滿載養殖海鱺魚貨的小貨車，今（19日）早在澎湖海軍馬公基地大門前過彎時失控翻車，駕駛座內3人受困，大門基地警衛見狀趕緊通報待命班衝出救援，協助傷患救傷止血，直到警消抵達接手。

翻覆的車號8431-SX自小貨車，是由周姓男子駕駛，駕駛座旁附載2名外勞，滿載海鱺漁獲從菜園養殖場出發，沿澎205號縣道行駛，在早上9時許欲右轉文山路行經海軍馬公基地大門前時，疑因車速過快，先是跨越分隔島衝到對向車道翻覆路邊圍牆邊，發出巨響，地上則滿滿都是海鱺魚獲，地面一片狼藉濕滑。

目擊現場的海軍馬公基地衛哨，立即通報待命班，隸屬海軍陸戰隊防空警衛群的上士黃韋嘉、中士楊俐玟兩人則立即衝出營區救人，並協助脫困。而澎湖縣政府消防局獲報後，也立即派遣馬公分隊救助器材車及救護車共3車7人前往現場搶救，由分隊長許乃文指揮前往。

而車上駕駛與1名外籍移工因未受傷，已自行脫困，但副駕駛座上1名受傷移工則仍受困車內，因頭部有2＊3之傷口，撓動脈與手部處被破碎玻璃插入劃傷湧血，曾被軍方派去受有緊急救護員初級班訓的楊俐玟，立即發揮所學，在警消未到達前先幫其止血，但因不諳傷勢，不敢輕易移動傷患，直到後續趕赴的警消接手。

警消到場後，見傷者尚有意識，遂破壞車體，幫其上頸圈、軀幹固定器、長背板，於9時15分順利脫困後，送三總澎湖分院醫治。

肇禍的周姓駕駛表示，他在轉彎前試圖煞車，卻發現煞車疑似失效而空踩。