立法院長韓國瑜今天召集朝野協商討論開議後邀請行政院長陳建仁食安專案報告，藍綠對於20日舉行都沒意見，不過民眾黨團堅持應該要以加開院會方式進行，最終協商破局。對此，民眾黨團總召黃國昌隨即在臉書炮轟藍綠合，指稱要求加開院會的案例不勝枚舉，沒必要用違反事實的理由拒絕。

黃國昌解釋為何無法簽下協商結論，他表示，他在協商現場多次強調，民眾黨團不反對食安專案報告，但希望結果是強化、而非弱化立法院的監督能量。

黃國昌說，民眾黨提議既然委員會還未開始，應該在本周三再加開一次院會。至於議事日程的安排，要依原定先進行總質詢、還是先進行食安專案報告都同意。

黃國昌說，在他預期之中的是，民進黨以院會要在周二、周五召開為由，反對後天加開院會，但讓他略感意外的是，農曆年前敲鑼打鼓要求加開院會、甚至曾主張在2月17日就加開進行專案報告的國民黨團，竟唱和民進黨的主張。

黃國昌以上一屆立法院為例，他指出，第10屆第8會期協商的開議日2023年9月22日（星期五），該次院會即在隔天9月23日（星期六）加開院會，針對專案進口蛋邀請行政院長進行專案報告；第10屆第4會期協商的開議日2021年9月17日（星期五），而該次院會即在9月22日（星期三）、9月23日（星期四）加開院會，針對疫苗和防疫特別邀請行政院長進行專案報告。

黃國昌說，加開院會的案例不勝枚舉，沒必要用違反事實的理由拒絕，期待兩大黨能共同強化立法院對行政院監督的能量，捍衛人民食的安全，並且積極回應民意。