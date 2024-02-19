日本19日在東京接待到訪的烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal），雙方討論烏克蘭重建問題，並承諾一項新的雙邊稅收協定；而日本貿易振興機構（JETRO）也將在基輔開設新辦事處。

據《路透》報導，日本首相岸田文雄於重建會議開幕致辭時表示，日本與烏克蘭同在，並將持續支持烏克蘭。他在會上宣布一項新的雙方稅收協定，並展開一項投資協定的談判，但並未提供細節。岸田表示日本將支持烏克蘭的創投公司，承諾放寬簽證控制，並表示政府機構日本貿易振興機構將在基輔開設新辦公室。

隨着俄羅斯入侵烏克蘭踏入第3年，日本已承諾超過價值100億美元的財政援助，以示力挺基輔。惟礙於日本法律禁止出口致命武器，故日方無法提供直接軍事援助。去年12月，日本已部分放寬武器出口規定，這是該國近10年來首次相關的全面改革，但仍限制運送武器給交戰國家。

什米加爾則表示，這場會議預示2國關係的新篇章，指烏克蘭人絕不會忘記日本的支持。他還補充說，希望看到包括豐田（Toyota）在內汽車製造商於烏克蘭設立生產設施。

根據會後發表的聯合公報，岸田和什米加爾強調會議成果，「確認鞏固國際社會對烏克蘭支持的重要性」，為6月在德國舉行的烏克蘭復興會議做準備。

另外，約50間日本企業在這場會議中和烏克蘭企業簽署協議，涵蓋了農業、能源和基礎設施等領域，具體交易總額則未對外公布。