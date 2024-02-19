公開鼓吹「刷卡換現金」！兆豐銀行今日宣布，即日起使用信用卡線上結匯，每筆手續費更只收新台幣10元，打破業界線上結匯都是用帳戶或金融卡扣款的方式。由於此舉幾乎等同「外幣版」的預借現金，引爆業界譁然，大型發卡銀行坦言，此舉等同鼓勵使用信用卡套現，直接踩到信用卡「應做為支付用途而非融資用途」的監理紅線。

兆豐銀行今早發出新聞稿表示 兆豐銀行為全台唯一提供線上結匯可刷信用卡繳款的銀行，惟過去原本收取的手續費為下單金額等值台幣的1％＋NT$150，現為振興國民旅遊，打造旅遊生態圈，信用卡開業界首創模式，提供全新換匯管道，特別將線上結匯刷卡手續費大幅調降為每筆訂單NT$10，方便卡友出遊可備妥外幣現鈔，「只要有額度，隨時想換就換，出國說走就走」。

銀行主管指出，會使用信用卡預借現金者，大多是償債能力不佳的高風險客戶，過往在金管會的壓力下，雖然沒有明文規定，但各銀行不只不敢打預借現金廣告，預借現金額度更從信用額度的5成一路下調至1成，如果有20萬元刷卡額度，多數只能借最多2萬元，且如果信用狀況不佳，更會被銀行緊縮，甚至不提供預借現金額度。

銀行主管表示，就算兆豐銀有設定預借現金上限，但此舉等於「把錢借出來、再換成美元等外幣」，兩件事情二合一，仍不拖變相鼓勵的疑慮。其次。雖然手續費調降，看似對持卡人力多，但預借現金本身屬於高風險消費，預借現金之後不管有無還款，也會被銀行「信用降等」，認定其手頭較緊、流動性差，這些恐都得告知持卡人。

銀行主管表示，兆豐銀此次公然挑戰兩大主管機關，一是金管會，等同「把信用卡支付功能再度轉回融資功能」，這是監理紅線，過去十幾年也沒有銀行敢挑戰這樣的潛規則，現在就看金管會有沒有意見，這項「創新業務」能否繼續做下去，而兆豐銀以促銷名義大打信用卡換匯業務，也與金管會先前要求禁止促銷、禁做廣告原則違背。

二是央行。銀行主管表示，央行向來重視外匯市場秩序，雖然信用卡換外幣的金額可能有限，但畢竟不是正規換匯作法，也確實有「買空賣空」的疑慮，對於外匯市場穩定仍為一大變數，過去信用卡預借現金要怎麼做，都跟央行沒關係，但如今牽涉到外幣，也挑戰央行維護外匯市場穩定的態度，等同把央行也扯進去這次事件。

對於各界疑慮，兆豐銀行表示，線上結匯得以信用卡付款民國94年即獲中央銀行同意開辦，並副知金管會銀行局，迄今已開辦近20年。強調此次調整收費標準，是為降低持卡人交易負擔，並非促銷活動，線上換外幣現鈔是依國內預借現金額度的成數「10％」限制，實為提供持卡人小額換匯方便，非屬借貸換匯。