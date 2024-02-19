中原大學19日開學，校方同時出版《畢業生學用相關性暨就業力問責報告書》和《外籍生職涯發展問責報告書》，透過畢業生流向調查及數據分析，提升校內各單位育才及輔導措施，期盼幫助在學生發掘學涯意識，奠定畢業後發展的基礎。

中原大學表示，自110學年度起，每年出版《畢業生職涯發展問責報告書》，追蹤校友就業及職涯發展狀況，為深入了解畢業生、在校生的學用合一歷程，今年更首度出版《畢業生學用相關性暨就業力問責報告書》和《外籍生職涯發展問責報告書》，提供校內各行政、學術單位作為教學設計與課程精進參考。

報告書中指出，根據大專校院就業職能平台（UCAN）施測結果顯示，中原大學112學年度大一新生僅有4％存在職業興趣與科系落點分歧。此外，112學年度中原大學大三本國生相較大一時期，共通職能的8項指標均正向成長。其中以「資訊科技應用」提升最為明顯，體現校方近年因應當代趨勢，發展數位工具、人工智慧相關課程的成效。外籍生則8項職能略低於全校平均，為此，學校也專門為外籍生舉辦職場能力工作坊，協助外籍生提升職場知能。

據畢業流向問卷調查結果顯示，中原大學畢業生投入職場後，所學專業與所從事工作的學用相符程度高達8成。畢業1、3年由設計學院以9成相符居首，畢業5年則電資學院、商學院、設計學院、法學院皆高達9成。中原大學也在疫情解封後，參與實習人數大幅增加，調查結果無論是學生對課程、學生對機構或機構對學生，整體實習滿意度皆在4.5分以上（滿分5分），其中又以法學院學生對實習課程滿意度最高，商學院學生則最獲實習單位肯定。

中原大學校長李英明指出，校方積極打造引導學子博而能雅、學以致用的成長環境，培養出許多「精緻的人才」，中原和企業合作就業學程，共同設計課程，合作進行實作、實習等課程，和企業攜手培育客製化的人才，因此學生畢業後的出路是非常好的。