台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅，追查至今陷入羅生門，民進黨立委林俊憲連日主張依據憲法可邀台中市長盧秀燕到立院備詢，民進黨團總召柯建銘說，確實可以依據《憲法》邀請，尊重委員會召委安排和林個人看法，但盧秀燕來不來是一回事，「盧秀燕不可能敢來吧？所以這個事情不會有結果」。

林俊憲昨天重申，這次事件主題是台中西布特羅事件引起全國性恐慌，但全國各地700多件樣本全部零檢出，既然國民黨吵著要在立法院做「全國食安專案報告」，那少了台中市府的立院報告有什麼意義？檢出單位不來還原事實，要零檢出的單位來報告什麼？依照釋字498號精神，立法院可以邀，但要不要來的決定權在盧秀燕身上。

對於此番主張，國民黨立委羅智強、王鴻薇等人反指，是否也要邀請高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲到立法院備詢？國民黨立委楊瓊瓔也砲轟林俊憲書不要讀一半，不管是立委、各級民代或中央、地方公務體系，憲法都有劃分權限的均權原則，立委要地方首長來備詢有擴權疑慮，要謹慎再三，且「地方是自主衡量是否來立院」。

不過，林俊憲的主張似乎與民進黨團態度不同調，柯建銘則說，依據《憲法》可以邀請，但盧秀燕來不來是一回事，這件事應該尊重委員會召委的安排，也尊重林俊憲的看法，「盧秀燕不可能敢來吧？所以這個事情不會有結果」。

而民進黨高雄立委許智傑今天上午出席「台灣與法國國會友好協會」、「台灣與波蘭國會友好協會」成立大會也緩頰，市長在市議會報告，全國都看得到，泛藍議員可以要求陳其邁報告，泛綠議員可以要求盧秀燕報告，如此一來，全國媒體都可以看到兩人對食安的態度，「大概這樣就可以了」。