雲林縣麥寮鄉長蔡長昆因涉賄選遭判當選無效定讞，將於4月13日進行鄉長補選，前民進黨縣議員許志豪19日宣布接受國民黨徵召投入選戰，並拜會雲林縣長張麗善，就未來麥寮鄉發展願景交流意見，許表示張縣長積極爭取麥寮工業港轉型為工商綜合港，2人理念相同，若順利當選，將與縣府攜手加速麥寮發展。

許志豪原為民進黨籍縣議員，因堅持參選本屆麥寮鄉長選舉，遭民進黨以違反黨紀開除黨籍，落選後持續關心地方建設，此次麥寮鄉長補選，地方人士全力勸進，經他評估，決定接受國民黨徵召。

許志豪表示，張縣長一直將爭取麥寮港轉型為工商綜合港作為施政重點，目前縣府積極建構「巨型垂直整合科學園區」，也以麥寮港作為高科技產業所需原物料與產品的出入口，他非常認同張縣長將麥寮作為雲林日後邁入國際化發展前沿陣地的宏圖，所以特地到縣府拜會。

許志豪說，除了推動麥寮港轉型，他認為麥寮鄉人口持續成長，即將突破5萬人，有必要加速都市計畫擴編，規畫住宅區與產業專區，才能提供居住需求與就業機會，另外交通問題也要解決，他提出興建濁水溪快速道路連結台17與國道1，目前已由縣府進行可行性評估。

張麗善指出，麥寮鄉長將補選，這段時間許多鄉親推薦，希望邀約目前無黨籍的前議員許志豪加入團隊共同打拚。她對許的理性問政非常欣賞，在縣議會質詢時實事求是、理性監督，且對攸關麥寮發展的各項事務全力爭取，對麥寮未來發展而言，許是不可或缺的人才。

麥寮鄉長補選本月29日開始領表，3月4日至6日受理登記，27日抽籤決定號次，4月13日投開票，19日公告當選人名單。目前表態參選者除許志豪，還有民進黨籍前麥寮鄉長許忠富、無黨籍現任縣議員許留賓、無黨籍政治素人歐恒佐。