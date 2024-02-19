今天是許多大專校院的開學日。蔡英文總統表示，新的學期開始，政府有減免私立大專校院學雜費等3項新措施，要為同學們加油、打氣。政府給同學們更多支持、減輕負擔，讓大家可以擁有更豐富的校園生活、追求夢想，是我們的責任，也是一直努力的目標。

蔡英文今天彙整新學期的3項新措施，以「開學應援團」名義，為學生們打氣，新措施包括：減免私立大專校院學士班學生學雜費，一學年共減免3.5萬元，經濟弱勢生再加碼減免1.5-2萬元；公私立大專校院的校內住宿生，政府每學期補貼5000元，低收入戶或中低收入戶家庭住宿生，加碼補助至7000元。

此外，針對16-22歲青年，每人發放1200點文化幣，1 點等於新台幣1元，可用於買書、看表演展覽、看國片等藝文消費折抵。她強調，政府給同學們更多支持、減輕負擔，讓大家可以擁有更豐富的校園生活、追求夢想，是我們的責任，也是一直努力的目標。「新學期新開始，我們一起加油！」