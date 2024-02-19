泰國前總理戴克辛18日才獲得假釋，泰檢察總長阿納（Amnat Chetcharoenrak）19日傳出傳召戴克辛，調查對方早年發表涉嫌冒犯君主罪的言論。戴克辛乘坐輪椅和戴口罩抵達檢察總長辦公室，其後獲准離開，預定2個月後再訪辦公室。

2015年5月21日，戴克辛在韓國首爾接受訪問時，暗示泰王任命的樞密院策畫軍事政變，推翻時任總理、戴克辛胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）領導的政府。泰總檢察長翌年決定起訴戴克辛，刑事法院簽發逮捕令，而戴克辛當時仍流亡海外。檢察官和警方今年1月向戴克辛提交起訴書，戴克辛否認指控。

泰國警方19日上午8時30分，護送戴克辛前往檢察總長辦公室。檢察總長辦公室發言人巴渝（Prayuth Pecharakun）公布，阿納審議戴克辛上月要求公正處理此案的請願書，並同意按照對方要求進行額外審訊。阿納下令戴克辛於今年4月10日上午9時返回檢察總長辦公室，聽取其決定。

另一方面，泰國國會下議院第大黨前進黨（Move Forward Party）和第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai Party）近日分別陷入違法問題，恐面臨解散。專家認為，即使隸屬執政聯盟的泰自豪黨解散，也不會危及由第2大黨為泰黨（Phue Thai Party）領導的政府。

改革派前進黨主張修改冒犯君主罪的《刑法》112條，憲法法院1月31日裁定該黨企圖推翻王室，違反泰國憲法。選舉委員會17日指出，當局已接受要求啟動解散前進黨程序的請願，正審視憲法法院裁決，但未有決定是否解散前進黨的具體時間。

至於泰自豪黨，憲法法院裁定該黨前秘書長薩薩楊（Saksayam Chidchob）於前總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）執政時期，任職交通部長期間，經代理人違規持有建築公司股份，涉事公司獲得政府建設項目，並向泰自豪黨捐款。