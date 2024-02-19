立法院朝野協商因民眾黨團堅持加開院會而破局，國民黨團中午發表聲明表示，黨團期望民眾黨團能盡速完成簽署朝野協商結論，並希望今日能有明朗之結果，也會請韓院長持續進行協商，讓行政院長陳建仁盡速到立法院進行專案報告，讓民眾能食的安心、吃的放心，展現立法院新民意強力監督政府的決心。

國民黨團列出4點聲明，第一，黨團鑒於食安問題影響社會大眾的健康安全甚鉅，對於民眾健康的把關為首要之關注的議題之一，特提出請行政院長及相關部會至立法院就民進黨執政八年間發生的食安問題，進行專案報告並備質詢。並請韓院長召集朝野協商，共同研商專案報告相關事宜。

第二，各黨團代表於協商會場上均充分表達對於食安議題重要性的看法，認應邀請行政院長至立法院進行專案報告。然而於簽署協商結論時，民眾黨團卻認為20日應先進行施政總質詢，並於21日再進行食安專案報告，抑或是二者交換。對於國人迫切想要了解政府把關食品安全作為的專案報告，要以加開院會的形式處理，導致朝野協商沒有共識破局，本黨團深表遺憾。

第三，依立法院相關議事規則，各黨團對於提出的議案，討論後沒有共識，將進入一個月的協商冷凍期。而食安問題是零容忍且刻不容緩，不能於20日請行政院長說請楚講明白，而必須等到一個月後才能專案報告，恐與民眾的期待有極大的落差。

最後，黨團期望民眾黨團能盡速完成簽署朝野協商結論，並希望今日能有明朗之結果，也會請韓國瑜持續進行協商，讓行政院長陳建仁盡速到立法院進行專案報告，讓民眾能食的安心、吃的放心，展現立法院新民意強力監督政府的決心。