《日日好狗日》電影海報。（車庫提供）

溫馨爆笑電影《日日好狗日》邀來日本影后尹汝貞主演，她在片中飾演個性難搞，但對寵物狗十分疼愛的建築師，表示角色的個性和自己很像，所以演起來並沒有太大困難。提及與相差56歲的陳俊翔對戲的感想，她說：「我會問拍攝現場的年輕演員『父母幾歲了？』陳俊翔的爸爸和我兒子一樣大，這是我第一次和年紀那麼小的演員演戲，我很榮幸能有這樣的經驗。」

韓國知名喜劇演員柳海真則與吉娃娃「車長」飆戲。（車庫提供）

另1位主演柳海真繼去年的爆笑浪漫喜劇《絕對味覺情人》與金喜善上演浪漫劇情後，在《日日好狗日》中也和金瑞亨大談甜蜜戀愛。對此，他開玩笑地表示：「年輕時都沒機會演愛情戲，現在才遇到。」此外，他與吉娃娃「車長」在戲中的相處也十分有趣可愛，他分享：「與其他狗狗相比，『車長』算是比較文靜的狗狗，拍攝過程並沒有太大的困難。」

而飾演樂團團長的李玹雨從小便常常和動物相處，在片中與黃金獵犬「史汀」上演對手戲的他表示：「與其說有什麼特別的訣竅，不如說因為從小就和寵物狗一起相處，所以對狗狗沒有害怕和不舒服的感覺。在和狗狗有肢體接觸時也知道牠可能會喜歡或討厭什麼，這對拍攝很有幫助。」此外，私下也有養狗的金倫珍笑著分享自己和寵物的相處時光，她說：「我每天都和狗狗一起睡，丈夫則自己睡在另一個房間。」