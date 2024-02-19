最近早晚溫差大，動輒超過10度，且周六（24日）元宵節轉濕涼，西半部將下探14度低溫。對此，醫師表示，溫差大不只身體難適應，且容易要人命，這包括「心臟的猝死」與「腦血管疾病」，建議民眾多喝水讓身體更能調適溫差，並暫時減少費力的戶外活動。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專PO文指出，多項研究顯示溫差變化，對身體健康影響很大，當溫差愈大，死亡率愈高，而且從「溫差大於5°C 以上開始，愈來愈危險」。

黃軒指，美國有研究顯示，溫差大不只是「心臟的猝死」，連「腦血管疾病」，也是俗稱「腦中風」也愈來愈危險，尤其是那些之前好好健康沒有任何病史的人，例如小於 60 歲的人，有4倍風險會急性腦中風 。

黃軒指，另一篇澳洲研究則顯示，只要溫差每增加攝氏1度，就會增加近1倍腦出血的風險，這樣低溫引發的溫差，最常見於腦內出血患者，而不是阻塞性的腦中風或蜘蛛網下的腦出血。

黃軒指，俄羅斯研究人員曾在極冷的地方，西伯利亞地區作研究發現，不是低溫才易引起腦出血，而是溫差變化在攝氏零下1.9 到 7.2 度，最易引發腦出血。

日夜溫差大天氣中，如何保護自己？黃軒提出下列5項建議

■注意天氣預報：定期關注預報和大幅度溫變的警示。

■洋蔥式穿衣：多層次穿著方便因應溫差而調整，方便穿脫為主。

■水分攝取：脫水時身體溫度調節更加困難，定期喝水可改善此情況。

■保護您的住家：可以利用合適的冷暖氣機來維持舒適的室內溫度。

■限制戶外活動：在溫差極大時，可能要暫時減少費力的戶外活動。