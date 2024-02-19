金門縣19日一早出現濃霧，新湖漁港出海作業船隻明顯減少，仍有部分漁民照常出海作業捕魚。（于家麒攝）

針對陸船兩死案，福建海警局已強硬表態將加強海上「常態化」執法，引發金門地區漁民人心惶惶；金門今（19日）一早出現濃霧，雖出海作業船隻明顯減少，但金門漁會再度發出3點警告，提醒漁民切勿越界捕魚，尤其進入復國墩跟金烈水道這兩處大陸海域多有重疊的部分作業時，更要格外小心。

金門縣19日一早出現濃霧，新湖漁港出海作業船隻明顯減少，仍有部分漁民照常出海作業捕魚。（于家麒攝）

金門區漁會今日再發3點公告，宣導漁民出海作業注意事項，內容包括：

一、中國海警局18日宣布加強海上執法力量，在金廈海域展開常態化執法巡查行動，維護大陸漁民生命財產。

二、兩岸正處敏感時刻，請各漁民朋友切勿越界作業及從事違規行為，以保障自身安全。

三、若遇海事糾紛或大陸公務船攔查，請通報333626-總機9-漁會電台，或撥打118海巡署電話。

金門漁會再度發出3點警告，提醒漁民切勿越界捕魚。（翻攝自金門漁會船主公佈欄群組）

金門區漁會理事長陳水義表示，已在漁民聯繫群組通知大家出海作業務必注意安全，遇有何狀況要隨時回報情報，尤其進入復國墩跟金烈水道海域，與大陸海域多有重疊部分的漁區，更要格外多加小心，一切以安全為優先。