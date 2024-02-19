法國極右派愛國黨（Les Patriotes）主席菲利波（Florian Philippot）18日表示，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在德國慕尼黑安全會議上發表的反俄言論，旨在為歐洲加入對俄戰爭辯護。

范德賴恩此前指出，歐盟在烏克蘭危機中沒有「灰色地帶」。馮德萊恩稱東歐衝突是「民主與專制之間全球鬥爭」的一部分。她還呼籲在支持俄羅斯還是支持民主國家之間做出選擇。

菲利波稱范德賴恩的話，是「狂妄行為」。他說，美國政客像是美前總統小布希，經常說出陳腔濫調和諷刺性的「正義與邪惡鬥爭」的措辭，來為自己在中東地區的戰爭辯護。他強調，范德賴恩自命為歐盟的「總司令」，並試圖將歐洲拖入一場「全球戰爭」。

菲利波在社交網絡平台X上不僅將范德賴恩和法國總統馬克宏比作「這場掠奪和瘋狂的共犯」，還呼籲「有必要讓范德賴恩下台，盡快摧毀歐盟！」