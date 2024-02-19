作家H認為女生要多考慮和會對人頤指氣使的男生交往。（和展影視提供）

蘿莉塔（李晨菲）在謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》上提及曾經交往過媽寶、大男人男友的經驗，作家H、資深媒體人許聖梅、簡大為律師也各自分享案例。

蘿莉塔交往某任男友時，對方常將「媽媽」掛在嘴邊，「我都催眠自己男友是孝順的孩子。」與男友交往5年過程中，男友頻繁出軌不下10幾20次，「男友從小看爸爸婚姻中出軌，媽媽都會原諒爸爸，因此他把出軌後被原諒視為合理行為」。

這期間，蘿莉塔也不斷包容男友出軌，直到她出席男友尾牙，男友竟將她丟在KTV包廂內，跟女業務在廁所發生親密行為，蘿莉塔說：「男友同事們都知道他們有一腿，卻沒人告訴我，當下真的覺得自己很像智障！」忍到回家後跟男友攤牌，男友從惱羞成怒到低聲下氣求原諒，蘿莉塔事後傳訊息給男方媽媽告知此事，以為男方媽媽能感同身受，沒想到溺愛長子的對方竟回：「妳滾遠一點離開我兒子。」讓她徹底死心。

除了嫖妓、3P之外，最扯的一次是男友竟然刻意找了一位熟女，2人扮演起母子戀，她說男友還要求熟女在發生親密行爲時，要叫他「兒子」，蘿莉塔表示：「這種媽寶心態真的太奇怪了。」許聖梅則是直呼：「變態！」

除了交往過媽寶，她也曾交往過大男人特質的男友，「年輕時覺得這樣的大男人很Man」。直到跟男友親人見面，男友外公透露家中的女性都不能外出工作，蘿莉塔當時回覆「男女雙方一起賺錢，能減輕家庭負擔」，沒想到返家後，男友接到外公來電：「這女生會出去拋頭露面，完全不行，你們馬上分手。」

作家H分析，大男人其實並未是貶義詞，只是年輕一輩的大男人只看到傳統長輩頤指氣使、命令另一半的行為，卻忽略扛起照顧家庭的重責大任，若有類似的行為觀念，女性需要多加考慮。