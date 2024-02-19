科技業長期以來男多女少，一名網友日前分享，有位女性朋友去年進到台積電很操的部門工作，但最近聊天女方卻說每天都有學長幫忙做事，早早就能下班，假日還會約出去打球、吃飯，讓他羨慕直呼，女生這麼有優勢嗎？連網友們也認同「真的比較吃香」。

原PO日前在Dcard表示，有位女性朋友去年進到南科的台積電工作，聽說那部門是個屎缺，工作很操、學長很機車，然而最近聊天女方分享工作心得，說平時都有學長幫忙做事，每天早下班，假日部門同事還會約出去玩、打球或吃飯，令原PO忍不住驚呼，原來女生在台積電這種強調績效的公司也這麼有優勢，能橫著走？開玩笑說現在剪掉還來得及嗎。

對此，過來人看到紛紛點頭，「只要性格不內向都可以橫著走」、「是，我就認識一個在竹科的女生，超爽的常常請假出去玩，雖然後來被調到南科，也是爽歪歪」、「多一根，苦一生」、「別說台積電，連程式都不會寫，還可以進聯發科」、「我認識一個同學進去沒多久跟處長交往，從此以後走路都是橫著走。最後修成正果結婚生小孩，好像就辭職帶小孩當貴婦了」。

但也有人不認同，「最好是啦，只會被性騷，還被講閒話，一堆噁男無聊當有趣」、「被騷擾比較多欸」，還有人分享不同行業的狀況，「男生去金融業也是橫著走啊」、「銀行櫃檯男生是稀有動物，進去基本上是被女生包圍」。