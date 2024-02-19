年後不少房屋裝修開工，房產專家分享，記得向廠商索取發票或保留相關證明，有機會在將來賣房時成為節稅項目之一！如果很不幸遺失發票單據，也有一招可以加減挽回。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，現在買入的房子，未來出售時若有獲利，都要繳納房地合一稅。因此若能提出越多的成本與必要費用證明，相對要繳的稅就越少囉！而房屋裝潢與修繕費用就是可以申報的項目之一。

但要注意，並不是所有裝潢支出都能包含於房屋成本或必要費用中。依所得稅法規定，必須同時符合「增加房屋價值或效能」、「非2年內能耗竭」兩項條件的才能進行申報。如房屋的泥作、木作、水電、牆面或隔間牆變更、天花板或地板重作、防水等工程支出，為多數稽徵機關都會認可的項目；但如果是家具、家飾、窗簾、生活電器等軟裝花費，與系統家具櫥櫃，因為這些項目是可以被拆卸、移動或是未來重新運用，所以較難被認可。

永慶房屋整理了房屋裝修的常見項目，能否認可為成本以節稅，仍以稅徵裁量機關為準。圖/永慶房屋提供

無證明文件 最高減除30萬

要是沒有費用證明文件怎麼辦？陳俊宏表示，如果裝潢施工的發票單據不見了，或是購買附贈裝潢的房屋時，建商沒有另外提供裝潢費用單據，在沒有明確支出的情況下，還是有機會以售屋總價的3%來提列費用，最高則以30萬元為限。

另外，在買賣過程中產生的必要費用，包括仲介服務費、契稅、代書費、清潔費、搬運費等，也是可以申報的項目，記得提早蒐集相關單據與證明文件，在申報售屋所得時一併扣除才不會錯失節稅機會。

最後，陳俊宏強調，若是持有房屋自住且設籍滿6年以上，不但房地合一稅率可降至10%，還有400萬元的免稅額，若符合2年內重購自住資格，還有最高全額減免的優惠！陳俊宏提醒，唯有確實掌握稅務知識，或有專業誠實的房仲業者協助把關，才能保障自己的權益。

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