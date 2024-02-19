賈靜雯開春出席活動。（陳俊吉攝）

金馬、金鐘雙影后賈靜雯19日以品牌活動大使身分，出席冰淇淋品牌Häagen-Dazs在台灣啟動首屆「The Rose Project」記者會，攜手婦女新知基金會推出「我們挺WOMEN」公益合作計畫。被問到女兒梧桐妹（Angel）在社群曝光她鼻環之後，又多了唇環、舌環的照片引來熱烈討論，賈靜雯還爆料梧桐妹過年期間甚至不小心誤吞舌環上的珠珠，令現場一片震驚。

賈靜雯開春出席活動。（陳俊吉攝）

賈靜雯開春出席冰淇淋品牌活動。（陳俊吉攝）

賈靜雯表示，現代Y2K世代有他們自己想法，「我很早就跟所有小孩說身體是自己的，自己要負責，在我監護情況下保住健康平安，讓妳們開心成長，但到了自己要負責的年齡，就要對自己負責。所以她很健康，也很明白自己要做什麼，我都不操心，希望大家也不用太操心，謝謝。」

至於女兒戴舌環可有喊痛？她說：「她說還好，我還有陪她去挑樣式，覺得現在很媽媽開明了，除了陪小孩，甚至是加入他們，可以了解現在這世代想法，她也會自己設計、自己畫。」被問是否曾勸退女兒？「沒有，我不會勸她什麼，但我會跟她講我的審美觀，對我來講，我這世代比較不能接受臉上這些，但他們這世代有他們自己喜歡樣子。」

賈靜雯說女兒有約她一起去試試看，但她想不到自己可以穿哪裡，「我的工作很難，我也講很羨慕她有很開明的爸媽、讓她真實做自己。她有問我要不要試試看，我的工作很難，可能要等退休那一天，但可能皮鬆了，會不會就垂在那邊？」

被關心女兒穿這麼多環有沒有發炎？她說沒有，「她只是不小心吞下去一個舌環的小珠珠！」看到現場一片譁然，她解釋：「那麼小顆還好吧，像口香糖一樣吞下去，上廁所會自主排出來，應該不會有問題。不是整支啦，是小珠珠、耳環後面的小圓球，你們是想得多恐怖！」

被問情人節怎麼過？賈靜雯笑說情人節全家人都忘記了：「我們當天全家聚在媽媽家吃飯、一起打麻將，完全忘記情人節，隔天才想到，覺得現在情人節好像是給年輕人過的！」她說今年過年都休息、算是輕鬆，也沒有跑遠，「女兒從除夕吃到開學，整個過年都在吃Häagen-Dazs，吃到我覺得量太多了，咘咘還跟我說『過年不就是要甜甜蜜蜜』，我只好允許她們繼續吃」。賈靜雯笑說，家裡的冰淇淋通常都是她在補貨的，因為她看電視都會抱一桶冰淇淋吃，「但我們家很特別，小孩幾乎都不愛巧克力，所以家中的巧克力都是我在吃」。

她的弟弟衛斯理過年前為了小孩提告網友，賈靜雯表示：「做父母每個人處理方式不一樣，自己的小孩要保護，當然會站在不要惹到我們家小孩的角度，他們都成年人了！會很成熟地自己面對，也沒有跟我多做討論。」