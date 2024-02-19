某些男女組合被視為最佳絕配，能夠愛情、事業兩得意，《搜狐網》點名3星座組合是最佳夫妻檔，他們性格超互補，可以彼此支援對方，成為婚後追求財富的最有力後盾。

▌摩羯座VS.雙魚座

摩羯很會精打細算，也很能吃苦創業，以細水長流方式累積錢財，而雙魚天生好命，不為金錢拚命，但往往有好的家世背景，或總能找到能夠遮風擋雨的靠山，兩人的組合可說非常互補，摩羯帶動雙魚賺錢，而雙魚為摩羯提供有用的人際關係，這樣的組合就會生意越做越大，越來越有錢，下一代也跟著沾光。

▌天蠍座VS.天秤座

天蠍本身就滿吸金的，但有時他們太相信自己能力，變通能力會變弱，這時善於分析利弊的天秤就能幫上大忙，另一方面，天秤性格太過於猶豫，需要一個人來幫他們做決定，無論是理財還是工作調動，天蠍剛好就是能夠給他們勇氣的那個人。

▌金牛座VS.獅子座

大家都知道金牛對數字的敏感程度，但很多時候為了更多的利益，金牛就會瞻前顧後、投資時甚為焦慮著急，遇上了能夠果斷出擊、殺伐決斷、乾淨俐落的獅子，金牛會更容易抓住機會，而獅子則會規避一些風險，長此以往，兩個人就會越來越富有。