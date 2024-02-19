民眾黨近期主打國會改革議題，今（19）日宣布已將《立法院職權行使法》、《立法委員互選院長副院長辦法》等法案送案。對此，民眾黨主席柯文哲Line官方帳號前管理員吳靜怡指出，民眾黨國會改革法案中提出備詢與其相關罰則，質疑立委憑什麼可以罰人錢？

民眾黨臉書粉專今發文解釋推動國會改革的理由，其中在答案3「強化立院監督功能」中主張，原先《立法院職權行使法》中，拒絕、拖延或隱匿立院調閱文件者，得經院會決議，移送監察院依法提出糾正、彈劾的規定，應改為經院會決議處以罰鍰，並規定應邀到會備詢人員，非有正當理由不得拒絕出席，並須據實答覆。

「衝X小，立法委員憑什麼可以罰任何人錢？」吳靜怡今在臉書發文表示，立法院職權行使法部分條文修正草案絕對是個寫的正經，卻毫無可行性的草案，它的目的很簡單，就是拿「國會改革」口號，搶立法院長韓國瑜的國會聲量。

吳靜怡指出，不僅政府機關，民眾黨草案中還可要求法人、人民團體及社會上有關係人員到會備詢，無正當理由而不出席者，或無正當理由而拒絕具結或答覆者，得經立法院院會之決議，處新臺幣3萬元以上，30萬元以下之罰鍰。

吳靜怡質疑，立委最重要的工作固然是修法，但怎麼是想修一個要超越司法，還能懲罰人民的法案？「偉哉！」她調侃，民眾黨確實需要一個政策委員會執行長，否則，從倒閣到草案，都不知道是8席立委，還是800席了。

吳靜怡再舉例，柯文哲台北市長任內，市政內部有網軍行為，「是不是能透過立院國會調查機制，北市府公務員也都應該把帳號、IP都交出來？」她直言，當初議員都有質詢，但市府只有懲處科長和科員，完全沒配合交付資料，自己在議會都做不到的事，就不要強求別人。