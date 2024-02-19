根據截至2月15日的市值，毫不意外地，全球前25大半導體公司以輝達（Nvidia）拿下榜首，市值達1.83兆美元。

被喻為「AI晶片王」的輝達，其市值在周二（2/13）超越排名第四的亞馬遜，為20年來首見。周三（2/14）輝達股價上漲近2.5%，收在739美元，再創歷史收盤新高，市值來到1.825兆美元，超越谷歌母公司Alphabet（股價漲0.55%，市值1.82兆美元），成為身價第三高的美股企業，僅次於微軟和蘋果。

輝達將在美東時間周三（2/21）盤後發布季報，勢必成為市場最關注的焦點之一。分析師警告，市場對輝達的業績與營運展望寄予厚望，一旦事與願違，可能削弱這波AI漲勢。

台積電以美元計市值來到6704.5億美元，排名第二，該全球最大晶圓代工廠生產全球九成的尖端晶片，其主要客戶包括輝達、蘋果，是這一波AI熱潮最大的受益者之一。

博通（市值5909億美元）、超微（市值2887.4億美元）和英特爾（市值1868.4 億美元）分別排名第三到第五名。

第六到第十名分別是高通（市值1718億美元）、德儀（市值1435.5美元）、安謀（市值1299.5億美元）、亞德諾半導體（Analog Devices Inc）、美光。

第11至第17名依序為恩智浦半導體、Marvell Technology、Microchip Technology、意法半導體（STMicroelectronics NV）、芯源系統（Monolithic Power Systems Inc）、安森美（ON Semiconductor Corporation）、格羅方德（Globalfoundries Inc）。

聯電以市值198.3億美元，排名第18。

思佳訊（Skyworks Solutions Inc）排名第19，第20至第25名分別是Qorvo Inc、萊迪思半導體（Lattice Semiconductor Corp）、MACOM Technology Solutions、Rambus Inc、Allegro MicroSystems Inc和思睿邏輯（Cirrus Logic Inc.）。

根據勤業眾信（Deloitte & Touche）出具的報告，2023年是半導體產業動盪的一年，整體營收大減9.4%，跌至5,200億美元。情況原本預期更糟，但許多半導體公司在去年第二季和第三季轉強。該報告指出，2024年半導體市場可望轉好，全球營收估將達到5,880億美元，超越2022年創下紀錄的5,740億美元。