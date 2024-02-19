輝達執行長黃仁勳受惠人工智慧浪潮，身價突破2兆台幣，一舉一動都是外界關注焦點，根據澎湃新聞報導，黃仁勳日前出席2024年世界政府峰會，當被問到人們應該學習什麼時，他直指學電腦的時代已過去，生命科學才是未來。

報導指出，黃仁勳與阿聯酋人工智慧部長對話時被問到，人們在教育方面應該關注什麼？黃仁勳回應，他的答案可能會與人們預想的不同，過去10~15年之間在正式場合問及這個問題，多數人的回應是「學習電腦科學對孩子很重要」，「學習程式設計是對的方向」，但事實上，情況幾乎完全相反。

黃仁勳說，我們的工作是創造計算技術，讓世界上每個人都是程式設計師，這就是人工智慧的奇蹟，我們首次縮小了程式設計的技術鴻溝。

阿聯酋人工智慧部長繼續問黃仁勳，「若要選擇一門攻讀學位的專業，有無建議？」黃仁勳則提到生命科學，「若讓我重新選擇，我會體認到人類生物學才是科學裡最複雜的領域之一，同時也具有令人難以置信的影響力。」