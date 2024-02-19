自《超級紅人榜》出道的歌手余凱揚，擁有一副好歌喉，深受不少粉絲喜愛，他昨（18）日前往台南善化慶安宮支援歌仔戲劇團演出，但搭台期間突遭逢爆破意外，當下他的雙手被炸傷痛到發麻，也因為爆破聲太大，造成耳鳴失聰一段時間，他也立刻被工作人員送往急診，最新狀況也曝光。

據《TVBS新聞網》報導，余凱揚表示因為劇團有爆破特效，他也加入搭建舞台的工作，負責爬上高處安裝燈光以及爆破裝置，事前他向工作人員確認沒有插電後，便上前裝上爆破線路，沒想到他因此雙手被炸傷發麻，當下雙耳嚴重耳鳴聽不見，所有人立刻衝上前關心，他趕緊掛急診處理。所幸他已經施打破傷風，也確認耳膜沒有破損，目前繼續吃藥觀察。

余凱揚也在臉書分享近況，苦笑說：「過年炸子雞，在舞台上總是會有很多意想不到危機，這也是我從小到大第一次被爆破炸爛手，真的幸好沒炸到臉，不然我帥氣的臉龐就破相了。」讓粉絲擔憂不已，紛紛為他加油打氣，希望他早日康復。