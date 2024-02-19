有網友在臉書社團貼文，指嘉義市出現惡劣飼主，租屋飼養貓咪就置之不理，任由70多隻貓活活餓死，嘉義市政府建設處根據網友提供的線索，18日會同警方到被點名虐待動物何女另一處租屋處稽查，發現屋內環境髒亂不堪，飼料食盤長滿大量蛆蟲，空氣中瀰漫腐臭味，除驚見2具動物屍體已腐爛，屋內外數個花盆還有大量動物骨骸，建設處人員緊急將還存活的9狗、5貓帶回安置，也將何女移送法辦。

嘉義市政府人員18日會同警方到被點名虐待動物何女另一處租屋處稽查，發現屋內環境髒亂不堪（右）；地上除堆滿雜物還滿佈排泄物，飼料食盤也長滿大量的蛆蟲（左）。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

屋內外數個花盆內發現大量動物骨骸，還有2具動物屍體。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

18日不少臉書社團都貼文，指何女在嘉義市中正路租屋，不付房租逃走不知去向，房東才赫然發現屋內貓屍多達70幾隻，屍體遍布公寓，爛到只剩皮毛及血水，慘不忍睹，提醒有房子要出租的房東留意，事後經警方調查，何女去年9月已另行搬至世賢路四段一處租屋處落腳。

昨上午市府會同警方至世賢路租屋處稽查，經何女同意後進入屋內，一開房門即臭味撲鼻且空氣中瀰漫腐臭味，房內髒亂不堪，地上除堆滿雜物還滿佈排泄物，飼料食盤也長滿大量的蛆蟲，現場飼養了9隻狗及5隻貓。另外在屋內外數個花盆內發現大量動物骨骸，還有2具動物屍體，惡劣的環境讓動保人員觸目驚心、噁心掩鼻，也心疼動物的處境。

建設處農林畜牧科長陳怜惠說，何女聲稱她會找一些臨時工作養活自己和狗貓，聲稱花盆內的骨骸是她去撿路殺動物埋進花盆裡，以及飼養狗貓死亡後所埋葬，至於現場兩具動物遺體，何女說1隻是老死的狗，另1隻是貓瘟致死，針對網友指控餓死70多隻貓，何女也交待不清，只說「哪有70多隻」，卻不願說明數量和實情，還說平時會打掃屋內環境，僅昨天還沒打掃而已。

現場發現的14隻貓狗，已全數帶回動保園區緊急安置，並請獸醫師檢視動物健康狀態。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

建設處表示，依據動物保護法第25條，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，昨已將何女移送嘉義地檢署偵辦，另現場發現的14隻貓狗，已全數帶回動保園區緊急安置，並請獸醫師檢視動物健康狀態。