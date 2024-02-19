台中》豆干內有風乾鼠屍，工廠稽查發現3缺失

台中市食安處稽查人員到位於大里區食品工廠稽查，發現現場排水溝及排風扇等孔道環境衛生待改善。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

有台南民眾購買1包豆干發現包裝內有老鼠乾屍，台中市食安處19日前往食品廠稽查，未發現老鼠等病媒蚊，現場發現排水溝未加蓋、電風扇積塵、排風扇未加紗網等3項缺失，除限期改善，若複查仍不合格將依《食安法》開罰6萬元以上2億元以下罰鍰。另發現該批豆干曾在高雄分裝，食安處也移請高雄衛生局持續查處。

台南市議員盧崑福爆料，有民眾購買台中1家食品廠的豆干，包裝袋內居然有帶著毛皮的老鼠乾屍，且頭部、眼睛、皮毛等形體清晰可見，讓民眾噁心到想吐。經查該豆干零嘴來自台中的1家食品公司，台中市食安處獲報後今（19日）立即前往大里區該食品工廠稽查。

食安處到工廠進行原物料管理、製程、包裝品管及現場環境衛生稽查，稽查結果並未發現有病媒出沒痕跡，且隨機抽檢現場豆乾成品，也未見病媒等異物。但發現有排水溝未加蓋、電風扇積塵、排風扇未加紗網等缺失。

食安處也已開立限期改善通知書，責令業者於2月21日前改正完妥，屆期如複查仍不合格，將依違反《食安法》處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，同時也要求業者落實病媒防治與防止異物入侵措施，避免相同事件再發生。

台中市食安處也透露，陳情人所反映的豆干產品，係由高雄市小港區業者進行分裝及包裝，基於源頭管理，將續移請高雄市政府衛生局調查釐清豆干異物入侵原因，以維護民眾食安。