男星潘瑋柏出道多年唱紅許多經典歌曲，近年將演藝事業轉往大陸的他，出演許多綜藝節目深受觀眾歡迎；但除了工作表現備受關注外，他的身材也時常是外界議論的焦點，最近農曆春節假期剛結束，而潘瑋柏一開工便現身大陸新春演唱會上，不過他卻被發現有些發福，下顎線也明顯消失。

潘瑋柏16日現身參加大陸新春演唱會時，演唱《不得不愛》、《快樂崇拜》等多首經典歌曲，不過即使他穿著一身黑，仍可發現他的身材對比假期前略顯福態，且下顎線明顯消失，甚至正面看不見脖子，而值得注意的是，他在農曆春節前曾發文「已經開始放假十幾天，結果過年才正要開始，一路吃肥」如今一語成讖，讓網友們都忍不住笑虧他。

對此，潘瑋柏事後也發文自嘲「要開工了，放完假了，但我不敢見人了」粉絲則紛紛留言「第一次看到有人因為吃胖不敢見人」、「是不是吃太好了」、「你的下顎線什麼時候才要開工」、「還我瘦哥哥」、「這誰啊」，而有多年健身經驗的好友劉畊宏更幽默回：「可以來見見我」。

此外，潘瑋柏工作室也曬出當天的表演照片回應：「小室前線發來速報，下顎線還在，有圖有真相」而潘瑋柏也隨即轉發「老實說吧，拍了上百張只有這張吧？」