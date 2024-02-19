美國明尼蘇達州昨（18）日凌晨在處理一起家庭糾紛案件期間，屋內男子突然朝警方開槍，釀成2名員警、1名消防救護人員中彈殉職，另一名員警受傷，這名槍手最終身亡，遭他關在屋內的7名孩童獲釋。

美國明尼蘇達州警方18日在處理家庭糾紛時，突然遭槍手從屋內開槍，釀成2名員警、1名消防救難人員罹難。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，明尼蘇達州伯恩斯維爾（Burnsville）警方18日凌晨1時50分接獲報案，至當地一戶人家處理家庭糾紛，一名武裝男子將自己及7名2至15歲的家人關在屋內，「並把家人當人肉盾牌」，報案人為屋內家人。

明尼蘇達州刑事偵查局局長伊凡斯（Drew Evans）表示，員警與嫌犯一邊談判一邊行動，談判期間男子突然朝警方開火。伯恩斯維爾市政府發布聲明指出，這起事件釀成2名27歲員警及1名40歲消防救護人員中彈、喪命，另一名員警梅德利科特（Adam Medlicott）中彈受傷，已送醫治療。

Paul Elmstrand, Matthew Ruge and Adam Finseth.



Three lives lost in the line of duty today, protecting young children from unspeakable danger. My heart goes out to their families and loved ones. pic.twitter.com/9Iy4XodFsZ — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) February 19, 2024

聲明指出，男子約在上午8時左右死亡，所有家人已安全離開住處。

伊凡斯指出，這名男子火力強大，「有多把槍枝及大量彈藥」，他從「屋內多個位置」朝警方開槍，包括屋內上層及1樓，警方已從屋內沒收多把槍枝。

他說至少1名員警在屋內中彈，調查人員仍在確認其餘人員是在屋內或屋外中彈。

美國明尼蘇達州警方18日在處理家庭糾紛時，突然遭槍手從屋內開槍，釀成2名員警、1名消防救難人員罹難。圖為現場拉起封鎖線。（圖／美聯社）

伯恩斯維爾當局並未說明這起家暴案件及槍手與警方駁火的原因，伊凡斯表示，目前調查仍在初步階段。

伯恩斯維爾消防局局長（BJ Jungmann）周日在記者會上表示：「我們的員工每天上班並願意犧牲生命，但沒有人期望這會發生。」他形容這是「悲劇的一天」，「我們很悲痛」。