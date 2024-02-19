美國明尼蘇達州昨（18）日凌晨在處理一起家庭糾紛案件期間，屋內男子突然朝警方開槍，釀成2名員警、1名消防救護人員中彈殉職，另一名員警受傷，這名槍手最終身亡，遭他關在屋內的7名孩童獲釋。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，明尼蘇達州伯恩斯維爾（Burnsville）警方18日凌晨1時50分接獲報案，至當地一戶人家處理家庭糾紛，一名武裝男子將自己及7名2至15歲的家人關在屋內，「並把家人當人肉盾牌」，報案人為屋內家人。
明尼蘇達州刑事偵查局局長伊凡斯（Drew Evans）表示，員警與嫌犯一邊談判一邊行動，談判期間男子突然朝警方開火。伯恩斯維爾市政府發布聲明指出，這起事件釀成2名27歲員警及1名40歲消防救護人員中彈、喪命，另一名員警梅德利科特（Adam Medlicott）中彈受傷，已送醫治療。
聲明指出，男子約在上午8時左右死亡，所有家人已安全離開住處。
伊凡斯指出，這名男子火力強大，「有多把槍枝及大量彈藥」，他從「屋內多個位置」朝警方開槍，包括屋內上層及1樓，警方已從屋內沒收多把槍枝。
他說至少1名員警在屋內中彈，調查人員仍在確認其餘人員是在屋內或屋外中彈。
伯恩斯維爾當局並未說明這起家暴案件及槍手與警方駁火的原因，伊凡斯表示，目前調查仍在初步階段。
伯恩斯維爾消防局局長（BJ Jungmann）周日在記者會上表示：「我們的員工每天上班並願意犧牲生命，但沒有人期望這會發生。」他形容這是「悲劇的一天」，「我們很悲痛」。
文章來源：2 officers, 1 first responder killed responding to domestic violence call in Minnesota; shooter also dead
文章來源：2 police officers and 1 firefighter killed responding to a domestic incident outside Minneapolis, governor says
#家暴 #家庭糾紛 #明尼蘇達 #Burnsville #美國
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。