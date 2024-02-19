群創表示，因應組織轉型與擴大海外布局，今年再次啟動海外人才落地計畫，鎖定東南亞人才赴台任職，提供薪資配套方案與一次性福利補助，包括返鄉機票、免費員工宿舍、購車補助、搬遷補助、電信津貼等，保障國際菁英定期返鄉與安心居住，與海外關鍵人才插旗國際市場。

此外，群創2024年持續推動校園深耕計畫，大舉延攬醫療、車用及半導體所需人才，鎖定重點科系包含電機、電子、資工、材料、化工及半導體相關學院等，並與多所大專院校合作國際生在台留任及職場體驗計畫。

今年3月群創將於各校博覽會安排國內外校園新秀一對一技術交流服務，由專人介紹重點職缺、職涯諮詢、現場面試等提供職涯快速通關通道，以提早卡位科技業入場門票。首度提供國際生專屬攤位及一站式服務，預計招募20名校園國際生在台工作及實習機會，鼓勵國際菁英在群創集團發揮長才。

群創校園深耕計畫也將於各大專院校持續發掘關鍵人才，推出「極致獨角獸計畫」研發替代役暨預聘獎金最高可獲得25萬元、研發菁英人才獎學金最高可獲得125萬元，讓校園新鮮人可優先取得職場門票。