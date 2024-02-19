楊寶楨最新說明。(取自直播)

出面闢謠！突請辭民眾黨發言人 楊寶楨曝：感謝「他們」激動落淚

【LIVE直播】立法院開議前突請辭民眾黨發言人 楊寶楨最新說明

民眾黨發言人、民眾黨團副主任楊寶楨今(19日)請辭雙職位，她於下午親自對話說明，強調沒退黨，做出此決定掙扎很久，說到此，也忍不住哽咽。她並強調，相信大家有很多揣測，但不是大家所說的內鬥或其他。

楊寶楨指出，民眾黨創黨就加入，是她第一個從政的政黨，加入之後打大選，2021、2022自己參選市議員，結束後也沒休息繼續回黨中央工作，調到黨團副主任位置，接著打總統大選，4年多年來完全沒停下休息，前陣子一直思考何時暫停，「其實應該要感謝陳智菡才對，她當黨團主任我很安心，可以接手文宣業務，有放下一顆大石頭，我可以先暫停，有關我的業務，由陳智菡協助處理」。

楊寶楨表示，會先休息沉澱一陣子，也有規畫準備進修碩士，新的生涯規畫，至於要不要參選，也有跟柯文哲主席、黃珊珊委員表達意思，「我是要先休息的狀態，假設黨內有人希望經營松信選區，歡迎大家先去經營，不用太考慮我，黨經營規劃重要」。

楊寶楨也透露，她年前向柯文哲和黨內長官提離職想法時，長官都覺得很突然，希望她再想一下，不要那麼急著做決定，但她很明確說希望先休息，因此柯文哲後來選擇尊重；她先前給自己的階段任務是國會三黨不過半，希望看第三勢力到底能成長到什麼階段，如今階段性任務達成。

「這決定非常不容易」楊寶楨說，不管未來會不會回來或從政，真的非常感謝柯主席。話說到此，她忍不住激動落淚，感謝柯主席跟民眾黨栽培。她也強調，黨內大家都非常優秀沒有偏袒或寵誰，這部分必須做明確澄清；自己也不排除未來回歸。

楊寶楨也哽咽表示，本來想說可不可以安靜地偷偷離開就好，但覺得好像必須給大家一個交代，她對驚動到大家感到不好意思。