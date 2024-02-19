民進黨中央黨部旁火警。（翻攝畫面）

台北市北平東路與紹興北街一棟民宅，今天（19日）日下午1時許竄出濃煙，消防局勤務中心獲報立即派遣大量人車前往，警消到場發現，發生火災地點鄰近民進黨中央黨部，起火點該棟民宅8樓，現場冒出火舌與濃煙，立即布水線灌救，所幸火勢順利撲滅，並未造成人員傷亡，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。

民進黨中央黨部旁民宅火警，竄出火舌及濃煙！順利撲滅無傷亡。

據了解，起火點與民進黨中央黨部間隔紹興北街，該棟總共9層樓，初判是8樓起火，警方獲報後立刻封閉車道，警消立即升起兩輛雲梯車灌救。