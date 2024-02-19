北市大安區一名婦人雙眼失明，名下機車卻不斷收到紅單，陳姓兒子又找不到停放路邊的機車，懷疑遭竊，去年8月向住家附近派出所報案，經過5個月，失竊機車出現在北投中和街，正巧巡邏員警利用「AI智慧巡邏系統」，手機跳出車輛失竊的訊息，警方在過年前即將機車發還，陳男對於母親的機車失而復得，覺得警察執行勤務認真，深表感激。

警方表示，以往執勤尋找贓車都要依號碼一一輸入，但新配發的「AI智慧巡邏系統」，只要用手機對著車牌，就如同Google拍照一樣，能快速辨識車輛狀態，北投大屯派出所警員林韋葶上月27日在中和街474巷口尋獲一輛失竊車輛，隨即通知車主，並由車主的陳姓兒子領回。

陳告訴員警，該輛機車去年8月，因收到多張罰單，但他母親無法騎車出門，也找不到機車，最後覺得可能遭竊，遂向警方報案。女警值勤時利用AI智慧巡邏系統，發現失竊車輛，立即詢問附近商家有沒有印象是誰騎車來停放，店家說沒有見過騎車的人，員警通知陳男領回失竊機車。

警方表示，陳男對於警方積極認真態度讚譽有加，表示接獲電話得知尋回機車時非常驚訝，原認為時隔已久、希望渺茫，沒想到能在過年前順利尋回，對於警方執勤認真之精神也相當讚許。