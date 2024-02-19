明天就是立法院開議日，民進黨團今日舉行黨團大會，會中協調8個常設委員會名單分配，傳出環保專業背景的民進黨立委洪申翰被「喬」出社會福利及衛生環境委員會，但他稍早發布聲明，在考量整體的專業發揮和戰力下，他主動向黨團表達，樂意循過往傳統禮讓新科專業委員，轉投入外交及國防委員會。

洪申翰指出，在本次國會選舉，民進黨有好幾位非常優秀的新科專業不分區委員進入國會，其中，靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴，跟HOPE癌症希望基金會董事長、長庚基隆院區主治醫師王正旭的社福兒少與醫療專業，都是高度對應衛環委員會的所屬主責部會。

洪申翰說，民進黨團一向有禮遇新科不分區專業的傳統，在考量整體的專業發揮跟戰力下，他主動向黨團表達，非常樂意依循過去的傳統，禮讓新科專業委員，而轉投入同樣也是對台灣未來發展至關重要的國防外交委員會。接下來，他還是會持續深耕氣候變遷、能源、永續與弱勢平等議題，不會因為委員會的變動而改變，尤其近年氣候與永續議題已經是國際外交議程中的重中之重，這也是發揮專業非常好的機會。

他強調，自己也會用最快速度學習，外交國防委員會的諸多重要政策與法案，尤其是高度影響台灣國家發展的地緣政治，與各領域的深度防禦，他也有信心可以很快上手。請拭目以待。