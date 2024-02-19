台南捷運整體路網規畫已獲中央核備，但捷運綠線因行經舊城區，受限道路狹窄、景觀衝擊、文資議題及民意溝通等因素，路線歷經多次修正仍未能定案，市府多次邀集專家學者研議，並辦理民意交流座談，經整合各方意見後，已正式啟動可行性研究修正作業，預計年底完成並提報交通部審查。

市長黃偉哲表示，捷運綠線路線橫貫府城東西向運輸走廊，串連東區、北區、中西區及安平區，涵蓋通勤、就醫及府城古都觀光遊憩等需求，還與台鐵台南車站及第一期藍線平實轉運站銜接轉乘，是捷運優先路網中極為重要的樞紐路線，但也因面臨舊城區道路狹窄及豐富古蹟等挑戰，期許市府交通局在可行性研究修正期間能凝聚民意共識，慎重考量地方需求，提出最適合舊城區的一條捷運，為公共運輸與古都風貌創造雙贏。

交通局長王銘德認為，為加速推動捷運綠線計畫，去年底已啟動綠線可行性研究修正招標準備作業，並遴選優質顧問團隊協助，於17日完成議價決標後，代表綠線可行性研究修正正式啟動，預計年底可完成並提報交通部審查。

王銘德還說，交通局除積極推動捷運綠線可行性研究修正外，也同步啟動綜合規畫相關作業，以期縮短進程，相關規畫作業後續獲中央核定後，如果建設經費因前瞻建設計畫期程結束未及納入，中央也將循慣例以公建預算配合籌編，不需擔心相關建設經費來源。

交通局指出，除了捷運綠線外，目前推動進度最快的第一期藍線綜合規畫及藍線延伸線可行性研究，近期交通部也將審查；其中，藍線已同步啟動基本設計作業，透過綜合規畫與基本設計重疊併行作業模式縮短進程，以盡早完成基設作業並接續辦理工程發包。至於深綠線、紅線可行性研究作業也已完成期末成果報告，將盡速審查定案後，提送交通部審查。